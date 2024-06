Presidente do Solidariedade é incluído na lista da Interpol e considerado foragido

Eurípedes Gomes Júnior é alvo de investigação por desvio de recursos

Alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), o presidente do Solidariedade, Eurípedes Gomes Júnior, foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Ele é considerado foragido desde a última quarta-feira (12), após não ser encontrado em casa pelos agentes durante a operação e também não comparecer ao aeroporto para uma viagem marcada.

A operação, que investiga desvios de recursos nas eleições de 2022 dos fundos partidário e eleitoral do PROS, partido que foi incorporado pelo Solidariedade em 2023, cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.

Entre os alvos dos mandados de prisão estão Cintia Lourenço da Silva, primeira tesoureira do Solidariedade, e Alessandro, conhecido como Sandro do PROS, ambos presos. Berinaldo da Ponte, ex-deputado distrital, também foi alvo da operação.

As investigações começaram após uma denúncia de Marcus Vinicius Chaves de Holanda, ex-presidente do PROS, que acusou Eurípedes Júnior de desviar cerca de R$ 36 milhões. A operação visa bloquear e indisponibilizar R$ 36 milhões e 33 imóveis do grupo.

Em Goiás, a PF apreendeu R$ 26 mil em espécie e um helicóptero registrado em nome do PROS, adquirido com recursos públicos desviados, avaliado em R$ 2,4 milhões. A aeronave, modelo R66, estaria sendo usada para fins particulares por Eurípedes Júnior, que também a emprestava a amigos e familiares.