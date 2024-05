Presidente Lula anuncia R$ 50 bi em medidas emergenciais para auxiliar o RS

O presidente Lula durante anúncio da Medida Provisória/Ricardo Stuckert

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhando do vice-

presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC),

Geraldo Alckmin, e ministros, anunciou na quinta-feira (9), Medida Provisória que destina R$ 50,94 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, contendo uma série de ações iniciais para a reconstrução do estado, assolado pelas enchentes dos últimos dias.

Somente para empresas localizadas no Estado, os recursos somam R$ 6 bilhões,

que devem alavancar até R$ 35 bilhões em crédito.

“O que vocês viram aqui foram as primeiras medidas de crédito. Isso não termina

aqui. Eu tenho dito aos ministros que nós temos que nos preparar porque a gente

vai ter o tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os

rios voltarem à normalidade”, afirmou o presidente da República, que também

destacou a solidariedade e a generosidade do povo brasileiro com a população do

Rio Grande do Sul.

Entre as principais medidas anunciadas está o aporte de R$ 500 milhões no Fundo

Garantidor de Investimento (FGI), gerido pelo BNDES, que irá gerar até R$ 5 bilhões em operações de crédito para micro, pequenas e médias empresas e

microempreendedores individuais (MEIs), por meio do Programa Emergencial de

Acesso a Crédito (FGI-PEAC).

Número de mortos chega a 107

A Defesa Civil do estado atualizou ontem (9) que subiu para 107 o número de

mortos pelas chuvas no RS. O estado registra 136 desaparecidos e 374 feridos. Há

232,6 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 67.563 em abrigos e 165.112

desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos).

O RS tem 428 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado

ao temporal, com 1,476 milhão de pessoas afetadas. Veja abaixo os impactos nos

serviços, educação e transportes.

Nível do Guaíba baixo

O nível do Guaíba, em Porto Alegre, baixou para 4,90 metros pela primeira vez

desde o último sábado (4), conforme medição feita pela Agência Nacional de Águas

e Saneamento Básico (ANA) no Cais Mauá.

Mesmo com a redução, o Guaíba segue mais de 2 metros acima da cota de

inundação (3 metros). Apesar disso, a água que avançava sobre as ruas da capital

aparenta estar estável e até recuando em algumas regiões, segundo moradores que

tem monitorado o nível dos alagamentos onde vivem.

De acordo com uma projeção do IPH o Guaíba deve levar ao menos 30 dias para

voltar ao nível abaixo dos 3 metros. Na enchente história de 1941, foram 32 dias.