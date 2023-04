Presidente Lula deve fechar 10 acordos em Portugal

Presidente Lula e a primeira-dama Janja foram recebidos no aeroporto pelo embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Lisboa na manhã desta sexta-feira (21), na primeira viagem à Europa de seu terceiro mandato. A agenda internacional deve render uma dezena de acordos entre Brasil e Portugal.

Pela estimativa do Itamaraty, serão fechados cerca de 10 acordos entre os dois países. Desses, oito já estavam com negociações concluídas antes mesmo de o petista viajar. As tratativas para os outros dois acordos devem ser finalizadas em Lisboa.

De acordo com informações de Igor Gadelha, no Metrópoles, Lula deve assinar, por exemplo, um acordo para a concessão de equivalência aos ensinos fundamental e médio do Brasil ao de Portugal. Também está previsto um acordo para que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira tenha validade

permanente em Portugal, e vice-versa.

Na lista, estão previstos ainda acordos nas áreas de energia, geologia, produção audiovisual, turismo, saúde e direitos humanos.

O avião presidencial pousou no Aeroporto de Lisboa às 10h35, no horário local (6h35 em Brasília). Lula viajou acompanhado da primeira-dama, Janja, e de outros sete ministros. O chanceler Mauro Vieira, que estava em Cabo Verde, também se juntará à comitiva presidencial em Portugal.