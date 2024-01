Presidente Lula garante ajuda para Belford Roxo e visita município dia 6

Prefeito Waguinho entregou ao chefe do Executivo o mapa da destruição que as chuvas causaram no município

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se reuniu ontem (17), em Brasília, com o presidente Lula e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Durante o encontro, Waguinho entregou ao presidente o mapa fotográfico da destruição que as últimas chuvas fizeram no município. Lula, que anunciou visita a Belford Roxo no dia 6 de fevereiro, garantiu que o Governo Federal irá ajudar o prefeito.

Com o mapa fotográfico em mãos, Lula destacou que Waguinho faz uma excelente administração e que o Governo Federal se solidariza com as vítimas das chuvas. O presidente lembrou ainda que no domingo viu o prefeito dentro da água no bairro Babi coordenando o auxílio às vítimas. “Eu já enfrentei enchente de um metro e meio de altura dentro de casa. Só quem sofreu isso sabe do que estou falando. Cada enchente é um sofrimento a mais para o povo”, destacou Lula, agradecendo o apoio do prefeito e da deputada Daniela do Waguinho.

Lado humano

O presidente Lula destacou que no dia 6 de fevereiro irá visitar Belford Roxo para inaugurar a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, nome do seu neto, que faleceu em 2019, aos seis anos de idade No município, o presidente anunciará ainda construção do Instituto federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e do Hospital Oncológico, além de visitar o Complexo Industrial da Bayer.

“Ele governa para todos”

Waguinho enfatizou que o presidente Lula garantiu toda a ajuda a Belford Roxo. Único prefeito da Baixada Fluminense a apoiar Lula em 2022, Waguinho destaca sempre o lado humano do presidente. “Ele governa para todos, sem fazer nenhum tipo de acepção. Neste momento difícil para o município, o presidente já enviou na terça-feira uma comitiva com os ministros Waldéz Góes (Desenvolvimento Regional) e Anielle Franco (Igualdade Racial), além de técnicos, para avaliarem a situação do município, que tem 348 pessoas desalojadas e muitos bairros destruídos pelas chuvas. Com a ajuda do Governo Federal e o apoio da população iremos reconstruir Belford Roxo”, finalizou.