Presidentes dos TJs debatem no STF desafios do Poder Judiciário

Os presidentes dos TJs participaram de reunião de trabalho com a ministra Rosa Weber

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, participou de reunião de trabalho com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na última quinta-feira (1º).

O encontro, que teve como objetivo abordar os desafios atuais enfrentados pelo Poder Judiciário, reuniu presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais de Justiça Militar, dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Na ocasião, a ministra Rosa Weber afirmou que tem total confiança na competência, na qualidade do trabalho e no engajamento funcional do Poder Judiciário. A ministra disse ainda que juízas e juízes brasileiros honram a toga que vestem e, pelo comprometimento da instituição, são garantidores da democracia e da supremacia da Constituição da República. “É essencial que juntemos nossas forças para melhor chegar a um propósito comum”, ressaltou.

Iniciativas listadas

Entre as iniciativas importantes listadas pela ministra estão o Censo do Judiciário, as audiências de custódia, o suporte à equipe responsável pela biometrização de presos, as inspeções judiciais no sistema socioeducativo e o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).