Preso acusado de tentar matar exatropelada em Macaé, no RJ

Um acusado de feminicídio quatro vezes tentado, em Macaé, no Norte Fluminense,

foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (30).

Ele foi capturado pela equipe da 123ª DP (Macaé), sob a coordenação do delegado

titular Pedro Emílio Braga.

Contra E.S.R, de 29 anos, havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara

Criminal deste município, ordem resultante de investigação desta unidade. Ele foi

preso no Cemitério do Tanque do Anil, no bairro Vila Operária, enquanto estava

acompanhando o enterro de uma sobrinha.

A localização do acusado foi obtida após um trabalho de monitoramento e

investigação da 123ª DP. O crime ocorreu em agosto de 2022, no bairro Parque

Aeroporto, nesta cidade. Na ocasião, E.S.R, tentou atropelar e matar sua ex-

companheira e duas adolescentes, sendo uma delas sua filha. Ele chegou a

disparar um tiro para o alto, mas as vítimas conseguiram correr para a calçada.

O preso ainda é alvo de outros registros de ocorrência por ameaça, feitos por seu

ex-companheira em sede policial. Ele foi conduzido à 123ª DP, de onde será

transferido para o sistema penitenciário.