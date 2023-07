Preso casal suspeito de torturar a própria filha de apenas 4 meses

Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam nesta sexta-feira (30) um casal suspeito de agredir e torturar a própria filha de apenas quatro meses. Os avós

maternos e paternos da criança disseram em depoimento que Maria Eduarda

Felizardo da Silva e Allan Torres de Oliveira, ambos de 18 anos, não suportavam as

crises de choro da bebê e a tratavam com violência.

A criança deu entrada no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste

do Rio, no dia 24, com lesão encefálica, fraturas, crises convulsivas, perda de

consciência, pupilas dilatadas e pálida. A mãe, que levou a menina à unidade de

saúde, negou ter agredido a bebê.

Durante a investigação, a equipe responsável pelo caso descobriu que Allan se

envolveu em uma tentativa de furto e foi conduzido à 36ª DP (Santa Cruz). Naquela

ocasião, ele confessou o crime e permitiu que PMs vissem seu celular.

No aparelho, havia um vídeo em que ele agride a filha e uma fotografia em que a

bebê está com um tablete de maconha prensada na boca, colocado pelo próprio

pai.

A Polícia Civil, então, ouviu novamente a mãe e os avós paternos e maternos. Maria

Eduarda se contradisse e começou a levantar suspeitas contra o companheiro,

dizendo que a filha chorava muito quando o pai ia colocá-la para dormir e que Allan

fechava a porta para não ser observado.

Interrogado, Allan negou qualquer tipo de agressão e, depois, desmentiu a versão

apresentada pela mãe, afirmando que Maria Eduarda passava a maior parte do

tempo com a bebê.

Com medo de ser descoberta e perder a guarda da filha, a mãe adiou por dois dias

o socorro, feito pelo avô paterno. A criança continua internada em estado grave. O

delegado Neilson dos Santos Nogueira, responsável pelo caso, fez um apelo para a

denúncia de violência infantil. “Não se calem, denunciem. Se tivessem denunciado

quando ocorreram as primeiras agressões, a vítima poderia ter um destino

diferente”, disse.