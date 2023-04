Preso envolvido na morte de professora e secretário municipal em Belford Roxo

Fábio Roberto Lopes dos Santos, o Chuchu, foi detido por agentes do Desarme

Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam na manhã desta segunda-feira (24) o traficante Fábio Roberto Lopes dos Santos, conhecido como Chuchu.

Apontado como chefe do tráfico na comunidade da Quitanda, na Pavuna, ele é um dos envolvidos na morte do então secretário de Defesa Civil e Ordem Urbana de Belford Roxo, Marcos Vander Silva de Oliveira, e da professora Tânia Maria da Silva Lima, diretora da Escola Municipal Jorge Ayres.

O caso aconteceu em março de 2018, quando Fábio atuava no tráfico do Gogó da Ema, em Belford Roxo.

De acordo com as investigações, Marcos foi vítima de um latrocínio na Rua Acaraú, em Heliópolis. Em seguida, os criminosos usaram o carro do secretário em um arrastão no bairro Três Pontes, onde Tânia também foi morta a tiros.

Chuchu tem sete mandados de prisão, além de 24 anotações criminais. A comunidade da Quitanda, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), é tido como um dos principais destinos de cargas roubadas na Avenida Brasil e na Rodovia Presidente Dutra. Segundo a Polícia Civil, Fábio estimula essa atividade criminosa entre os criminosos da região.

O criminoso foi detido por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e encaminhado ao sistema prisional, onde fica à disposição da Justiça.