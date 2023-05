Preso mais um suspeito de matar homem em escada rolante de shopping da Zona Oeste do Rio

Matheus Borgui foi encontrado em uma casa em Santa Cruz

A Polícia Civil prendeu mais um envolvido na morte de Felipe de Oliveira Louzada, de 28 anos, baleado numa escada rolante do Taquara Plaza Shopping no último dia 28. Matheus Borgui foi encontrado, na tarde da última quinta-feira (4) em uma casa em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, onde estava escondido.

Ele é o homem que abraça a vítima segundos antes de efetuar os disparos. No local também foram apreendidos anabolizantes, balanças, máquinas para industrialização de esteróides, uma pistola, fuzil para a prática de airsoft e até mesmo uma cobra. Ele é investigado pelo crime de homicídio qualificado.

Matheus é um dos homens que encontrou Felipe há uma semana no shopping, onde o grupo se reuniu para a entrega de uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 100 mil, que a polícia investiga ser um pagamento referente à venda ilegal de anabolizantes. Ele participou do encontro, que ocorreu no banheiro, local sem câmeras de segurança, minutos antes do assassinato da vítima.

Outro suspeito preso

Um dia antes, na quarta-feira (3), outro suspeito do crime, Jonathan Luiz Ferreira da Silva, 34, se entregou na Delegacia de Homicídios acompanhado por um advogado. Ele já foi sócio de Felipe na venda clandestina de anabolizantes e é apontado como intermediador na entrega do dinheiro.