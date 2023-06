Preso no Morro do Vidigal, Bruno nega ter matado ator Jeff Machado

Ao ser preso pela morte do ator Jeff Machado, nesta quinta-feira (15), o produtor Bruno de Souza Rodrigues teve direito a uma ligação e ligou para a mãe. Questionado por ela se havia matado o ator, Bruno disse: “Mãe, eu não fiz”.

A TV Globo também apurou que, em depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), ele se manteve em silêncio.

No início de junho, o advogado dele disse que ele não tinha participado do assassinato, mas que ajudou a esconder o corpo.

O produtor foi encontrado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), após denúncia dos próprios traficantes da comunidade, que souberam que Bruno estava escondido na favela após o início da operação da Polícia Civil. Ele foi preso pela PM no prédio do Bar do Neguinho.

“Não houve resistência nenhuma, então, o que nós sabíamos é que ele estava na comunidade há uns cinco dias. Recebemos informação de que ele estava andando por diversos bairros da Zona Sul. Foi através de um wi-fi usado por ele na parte alta da comunidade que decidimos realizar a operação hoje de manhã”, explicou a delegada Ellen Souto.

Segundo investigação do Setor de Inteligência da Polícia Civil, após ter a prisão decretada no dia 1º desse mês, Bruno chegou a passar por Mesquita, na Baixada Fluminense, e pela casa de um amigo em Campo Grande, onde era visto sempre na companhia de seu cachorro da raça Yorkshire.

Corpo enterrado dentro de báu

Foram 143 dias desde a morte do ator Jeff Machado, que foi enterrado dentro de um baú e concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Norte do Rio, até a prisão na manhã desta quinta-feira (15).

O corpo de Jeff Machado foi achado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O laudo da necropsia do ator indicou que ele pode ter sido morto por asfixia ou estrangulamento, mas não conseguiu determinar com exatidão.

O corpo de Jeff foi sepultado no dia 27 do mês passado em Araranguá, Santa Catarina, onde nasceu. (com informações do g1)