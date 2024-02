Preso por ameaçar e estuprar ex-companheira em Nova Iguaçu

Iago de Oliveira Neto foi preso na casa da namorada em Itaboraí

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu capturou homem

pelos crimes de estupro, ameaça, violência psicológica e divulgação de cena de

estupro, na última terça-feira (6). O autor foi localizado em Itaboraí, na Região

Metropolitana do Rio.

A vítima procurou a delegacia e comunicou que o ex-companheiro invadiu sua conta

na rede social e divulgou para os seus contatos um vídeo no qual ela era estuprada

na frente do filho, de 2 anos. Segundo as investigações, o autor enviou diversas

ameaças contra a vítima e o filho do casal.

Diante da gravidade dos fatos, a Deam de Nova Iguaçu solicitou à Justiça um

mandado de prisão temporária contra o homem. Ele foi encaminhado ao sistema

prisional e ficará à disposição da Justiça.