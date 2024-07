Preso por divulgar fotos íntimas da ex ainda fez deboche: “Curte lá, não gosta de falar?

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam) prenderam

em flagrante, na última segunda-feira Gabriel Santos Bispo, de 20 anos, por

divulgar fotos íntimas da ex-companheira nas redes sociais. Ele foi localizado no

bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A vítima procurou a especializada e denunciou o caso, informando que recebeu

uma mensagem de Gabriel às 4h, em que ele ainda disse: “Curte lá, não gosta de

falar? Agora vai ficar falada”. Após a denúncia, os policiais foram até o endereço do

jovem e o encontraram no trabalho. No seu celular estavam todas as fotos

publicadas, conforme informou a ex-companheira.

A delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, fez um alerta: “Mulher,

cuidado com fotos íntimas, cuidado com nudes. Não confiem, não deixe essa arma

na mão dos seus agressores”.

Gabriel deve responder pelo crime de divulgação de cena íntima sem

consentimento.