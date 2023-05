Preso por feminicídio enforcou a companheira na frente do filho

Jorge Rosiel dos Santos Melo matou a companheira por asfixia

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam nesta terça-feira (16) Jorge Rosiel dos Santos Melo, acusado de enforcar a companheira na frente do filho de 7 anos. Herika de Souza Machado morreu asfixiada. O crime de feminicídio ocorreu no 24 de abril na Cidade Nova, no Rio.

Segundo a especializada, após matar Herika, Jorge deixou o filho com os tios e fugiu. Na época, alegou que a companheira tinha sofrido um infarto.

Ele foi capturado após informações de inteligência apontarem que ele estava procurando emprego como mecânico de motocicleta no Tanque, na Zona Oeste do Rio. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 4ª Vara Criminal.