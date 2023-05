Preso por tentativa de feminicídio contra funcionária em São Gonçalo

Agentes da Polícia Civil prenderam nesta terça-feira (23) o empresário Alexsandro da Silva Menezes, de 27 anos, que estava foragido da Justiça, por tentativa de feminicídio contra uma funcionária que se negou a ter um relacionamento com ele, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu em 2021.

De acordo com o inquérito policial, ele atirou contra a estudante de enfermagem

Nathália Assis, 19, e a largou na porta do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)

sem documentos e sem telefone.

De acordo com as investigações, a vítima era funcionária do empresário, que

possui um restaurante no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo. A jovem contou que,

mesmo sendo casado, Alexsandro insistia em ter um relacionamento e que ela não

queria. Na época, Nathalia trabalhava há apenas um mês no estabelecimento. No

dia do crime, a vítima estava com as amigas em uma festa, no bairro Parada 40, na

mesma cidade, onde o empresário também estava com amigos.

De acordo com relatos de Nathália, ele voltou a insistir em um relacionamento, mas

após uma discussão e uma nova recusa, atirou em seu abdômen. Em seguida, o

acusado e um amigo deixaram Nathália ferida na porta do hospital. Ela ficou

internada por 11 dias, sendo as 72 horas iniciais no Centro de Tratamento Intensivo

(CTI).

Durante a internação, as investigações apontam que Alexsandro conseguiu

ter acesso ao quarto da vítima para intimidá-la a não revelar quem que ele havia

sido o responsável pelo disparo. Ele teria conseguido entrar nas dependências da

unidade de saúde após uma funcionária que o conhecia ter facilitado o acesso do

agressor.

Na época, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a funcionária

que ajudou na visita do agressor ao CTI do hospital foi desligada da unidade.

Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal da

Comarca de São Gonçalo, pelo crime de feminicídio, desde outubro de 2021.