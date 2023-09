Preso suspeito de assalto e tentativa de homicídio no RJ

Itau frente 157

Câmera de segurança mostra a fuga do criminoso após roubar dinheiro e atirar na vítima; piloto segue foragido.

Marginal teve mandado de prisão cumprido por agentes da Polícia Civil. Comerciante foi atacado em frente a uma agência bancária em Guapimirim e acabou baleado

O sentimento de impunidade acabou para um criminoso suspeito de assaltar e tentar matar um comerciante em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em julho deste ano.

R. B. S. L. M., de 19 anos, teve mandado de prisão temporária expedido pela Vara

Criminal da comarca do município cumprido na última terça-feira (12) por agentes da Polícia Civil pelo crime de roubo seguido de lesão corporal grave. Se condenado,

pode pegar de 7 a 18 anos de reclusão.

De acordo com o inquérito policial conduzido pelo delegaco Antônio Silvino Teixeira, titular da 67ª DP (Guapimirim), no dia 10 de julho deste ano, com a ajuda de mais dois comparsas, um deles identificado pelas iniciais L. B. M., 22, o marginal atacou a vítima quando ela chegava à agência do Itaú para realizar um depósito.

R. B. S. L. M. estava dentro de um carro estacionado numa rua lateral do banco.

Quando o comerciante passou a pé, o suspeito correu atrás, alcançando a vítima já

na entrada do estabelecimento e puxando o envelope com dinheiro que estava em

suas mãos.

Ainda segundo o inquérito, por instinto o comeciante segurou o envelope e o

bandido efetuou dois tiros de pistola calibre 9 mm, contra ele. O homem foi atingindo no braço e no abdômen, e sobreviveu após passar por cirurgia e ficar internado por um longo tempo.

O motorista do carro, que dava cobertura a R. B. S. L. M. saiu dirigindo pela Avenida Dedo de Deus, sentido Portal principal de Guapimirim, enquanto uma motocicleta que era pilotada por L. B. M., com a placa coberta por fita adesiva, atravessou a avenida principal e ficou aguardando R. B. S. L. M., que subiu na garupa e ambos fugiram na contramão.

Imagens de câmeras

De acordo com Silvino, as câmeras dos sistemas de monitoramento da Secretaria

Municipal de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal foram essenciais para a

elucidação da autoria desse crime, sendo minuciosamente analisadas as imagens

cedidas pelos dois órgãos.

“Após conseguir informações valiosas sobre o crime, equipes da 67ª DP, em

conjunto com equipes do 34º BPM (Magé) e 20º BPM (Mesquita) realizaram

diligências na Favela Ás de Ouro, em Nilópolis, também na Baixada Fluminense, de

onde o trio é oriundo, para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela

Vara Criminal da comarca de Guapimirim”, explicou o delegado, acrescentando que,

embora os dois marginais identificados não tenham sido localizados na ocasião,

foram coletadas diversas provas de que eles foram os autores do crime, o que levou

à decretação da prisão temporária da dupla. L. B. M. segue foragido. Já o motorista

que deu cobertura à ação ainda não foi identificado.

Pintou os cabelos para não ser reconhecido

A Polícia Civil informou também que R. B. S. L. M. pintou os cabelos de loiro para

evitar ser reconhecido.

O marginal chegou a ser apreendido pela prática de associção para tráfico de drogas quando era menor de idade.

Já adulto, ele já foi preso por associação para tráfico de drogas e porte ilegal de

arma de fogo. Foi solto e voltou para a prisão por adulteração de sinal identificador

de veículo automotor (estava com a placa de sua motocicleta coberta por fita

adesiva – mesma modalidade utilizada no roubo praticado em Guapimirim).

Nas três ocasiões, ele estava saindo da favela Ás de Ouro, sendo preso por policiais

do 20º BPM. O marginal aparece ainda como suspeito de autoria em outro roubo

praticado em São João de Meriti, onde um dos autores foi baleado no peito, sendo

socorrido por ele para um hospital de Nilópolis.

“Mais uma vez fica demonstrado que a união e perfeito entrosamento das Forças de

Segurança Pública que atuam em Guapimirim está produzindo bons resultados em

prol da população de bem da cidade”, disse Antônio Silvino.

Por Antonio Carlos, jornal Hora H