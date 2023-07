Preso suspeito de atirar contra a cabeça da sobrinha adolescente

A vítima está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias

Eduardo Cosme Santana foi preso nesta terça-feira (18) por agentes da Polícia Civil. Ele é suspeito de atirar contra a cabeça da própria sobrinha, de apenas 15 anos, em

Mesquita, na Baixada Fluminense.

De acordo com os investigadores, o homem era alvo de um mandado de prisão

temporária pelo crime de tentativa de homicídio.

O ataque a tiros contra a familiar aconteceu no último sábado (15), após uma

confusão entre os dois. Câmeras de segurança flagraram a cena, na rua do bairro

Jacutinga. Nas imagens, é possível ver a adolescente caminhando com a mãe, que

é cunhada de Eduardo, na direção de um imóvel.

Elas entram e, logo em seguida, o acusado chega e tenta invadir o local. A

adolescente e a mãe impedem a entrada, mas o homem consegue abrir, saca a

arma e dispara atingindo a cabeça da vítima. Eduardo segurava também uma

garrafa de bebida na outra mão.

Agressor alterado

Segundo informações da 53ª DP (Mesquita), o homem estava alterado quando partiu para cima da cunhada e da sobrinha. Apesar de ter sido atingida na cabeça, a

adolescente foi socorrida com vida para o Hospital Municipalizado Adão pereira

Nunes (HMAPN), em Irajá, onde segue internada no Centro de Terapia Intensiva

(CTI).