Preso suspeito de esfaquear a ex-companheira em Belford Roxo

Kayky Alves Araujo foi localizado na comunidade Az de Ouro, em Anchieta. O agressor pegou uma faca e a atingiu quatro vezes no pescoço por não aceitar o fim do relacionamento

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (29)o principal suspeito de esfaquear a jovem Maria Eduarda de Oliveira dos Santos, de 18 anos, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no fim de semana passado. Kayky Alves Araújo, ex-companheiro da vítima, foi localizado na comunidade Az de Ouro, em Anchieta, na Zona Norte do Rio.

As investigações apontam que Kayky entrou em contato com a ex-namorada para buscar um cartão do banco em sua casa. Quando chegou ao local, o agressor pegou a faca e a atingiu quatro vezes no pescoço por não aceitar o fim da relação. “O crime foi motivado pelo fato dela não querer reatar um relacionamento abusivo, uma vez que, segundo ela, ele a prendia e a agredia rotineiramente, mas ela nunca tinha registrado nada”, disse o delegado Tiago Venturini, titular da 54ª DP (Belford Roxo).

Em depoimento, Kayky alegou que esteve na casa da vítima para reatar o relacionamento e percebeu que ela recebia mensagens de um suposto pretendente. Disse, ainda, que os dois começaram uma discussão e, segundo ele, a mulher o agrediu pelas costas. Em seguida, ele teria buscado uma faca na cozinha e a golpeado. No entanto, os policiais constataram que a versão apresentada era falsa.

O suspeito deixou o local antes da chegada dos policiais.

Separados há um mês

De acordo com familiares da vítima, o rapaz tentou reatar o relacionamento, mas a jovem não quis, o que teria motivado a agressão. Ambos estavam separados há um mês. Contra Kayky foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de feminicídio.

A vítima segue internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde do município informou que a jovem deu entrada na unidade com quatro perfurações por arma branca em região próxima ao pescoço. Maria Eduarda segue aos cuidados da equipe multidisciplinar da unidade, lúcida, orientada e estável.