Preso suspeito de matar filha e sobrinha a marteladas no Rio

O suspeito de matar a filha e a sobrinha a marteladas e queimar os corpos foi

capturado no fim da manhã de sábado (23) na Zona Norte do Rio. A cunhada do

agressor, que acompanhava as meninas, foi torturada e queimada, mas sobreviveu

e está em estado grave. As primas Luiza Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, e

Ana Beatriz da Silva Albuquerque, de 4, foram mortas em uma residência em

Senador Camará, na Zona Oeste. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira

(22).

De acordo com a Polícia Civil, Davi Souza Miranda dirigiu do local do crime, em

Senador Camará, até cair com o carro na linha férrea na altura da Mangueira, Zona

Norte – uma distância de aproximadamente 40km. Moradores da região foram ao

local do acidente e viram um celular tocando no meio do mato. Uma pessoa que

atendeu foi informada de que Davi havia acabado de matar duas crianças e então a

polícia foi acionada.

Davi fugiu a pé do local do acidente e foi capturado por policiais do Segurança

Presente na Rua Conde de Bomfim, em frente ao Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte.

O suspeito, pai de Luiza, estava separado da mãe há um mês. Os dois tiveram um

relacionamento que durou nove anos e moraram juntos até a separação. Na

ocasião do crime, Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, mãe de Ana

Beatriz e tia de Luiza, havia levado a sobrinha para ver o pai na companhia de sua

filha.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. No local, a mãe

de Luiza, muito abalada, alegou ter recebido uma ligação de Davi dizendo: “Sua

filha implorou para não morrer”.

De acordo com familiares das vítimas, Davi era um homem controlador, mas não

demonstrava isso para a família da mãe de Luiza. Segundo relatos, a jovem, de 23

anos, não podia ter celular, amigos e nem acesso a redes sociais.

O relacionamento acabou quando a mãe de Luiza conseguiu fugir, registrar um

boletim de ocorrência e conseguir uma medida protetiva contra Davi por violência

doméstica. Porém, ele tinha o direito de ver a filha uma vez por semana.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável

pelas investigações.

O crime

De acordo com relatos, quando Natasha chegou com Luiza e Ana Beatriz elas foram

abordadas por Davi. Natasha foi amarrada e torturada. Depois, ele deu marteladas

nas duas meninas. Por fim, ele ateou fogo na casa e fugiu em um carro.

Natasha conseguiu se soltar e levou os corpos das crianças até o portão, quando

foi socorrida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

Luiza e Natasha foram socorridas para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.

A menina morreu ao dar entrada na unidade. Já Natasha, segundo a direção do

hospital, tem estado de saúde grave, com diversas queimaduras.