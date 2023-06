Preso suspeito de tentar matar jogador de vôlei que iria urinar em rua de Copa

Câmera de segurança flagra suspeitos agredindo o atleta em Copacabana, Zona Sul do Rio

Cláudio José dos Santos, conhecido como Tailandês ou Lutador, foi preso nesta terça-feira (27) por policiais da 12ª DP (Copacabana). Ele é acusado de ter disparado um tiro contra um jogador de vôlei que iria urinar na rua, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Outros dois suspeitos de participar do crime são considerados foragidos: Luciano da Motta Branco, o Branquinho, e Johnny Vieira Mutti, o Jota.

A tentativa de assassinato ocorreu no dia 14 de fevereiro deste ano. Imagens de

câmeras de segurança mostram a sequência de ações que terminaram com a

vítima ferida por um tiro. No vídeo, é possível ver o atleta, que estava a caminho da

Praia de Copacabana, parar perto da portaria de um edifício e se posicionar para

urinar. Logo em seguida, os três suspeitos se aproximam dele.

Uma discussão começa e é possível ver o jogador levando chutes enquanto é

ameaçado com uma arma. Outras imagens mostram o momento em que a vítima sai

correndo e é perseguida pelos três suspeitos. O atleta é alcançado e novamente

agredido. A camisa dele é rasgada e ele tenta reagir. Em seguida, o acusado saca

a arma e faz o disparo. O jogador de vôlei consegue fugir. Os suspeitos deixam o

local andando.

Com a ajuda das imagens, a polícia conseguiu identificar os envolvidos no crime.

Todos foram indiciados por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte e

disparo de arma de fogo. Os três tiveram a prisão decretada pela Justiça.