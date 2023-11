Preso suspeito de tráfico de armas que levava fuzis do RJ para o ES

Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme)

do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam

nesta sexta-feira (24) um suspeito de tráfico interestadual de armas de fogo.

Mohab Ril estava em um carro na Rodovia BR 101, na altura de Alcantara, em São

Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, quando foi abordado. Com ele, os

policiais encontraram dois fuzis colt AR10, seis carregadores, um ferrolho, três

coronhas e dezenas de munições calibre 7.62mm.

No momento da abordagem, Mohab Ril se apresentou como representante

comercial e estava com uniforme e crachá de uma suposta empresa. Contudo,

durante a vistoria os agentes encontraram um compartimento secreto no carro,

controlado por um dispositivo eletrônico, onde as armas estavam escondidas.

A ação coordenada pelo delegado titular da Desarme, Vinicius Miranda, teve como

base o trabalho de investigações da delegacia. O serviço de inteligência da

especializada identificou que facções criminosas do Rio de Janeiro estão

comercializando armas e munições com criminosos do Espírito Santo. Os agentes

também descobriram qual veículo faria o transporte.