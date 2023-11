Presos por agredir torcedora argentina no Rio vão responder por três crimes, diz polícia

Os três torcedores do Fluminense presos em flagrante na última segunda-feira (30)

após agressão a um casal torcedor argentino do Boca Juniors vão responder por

lesão corporal, tentativa de roubo e associação criminosa. O crime foi em

Copacabana, na Zona Sul do Rio.

As vítimas vieram para o Rio de Janeiro acompanhar a final da Copa Libertadores

da América, contra o Fluminense, que acontece no próximo sábado (4), no estádio

do Maracanã. Além de Cláudio Richard Domingos de Souza Júnior, 21, Gabriel

Victor Alves do Santos, 32, e Felipe Patrício do Nascimento, 33, outros tricolores

também teriam participado de uma confusão com a torcida rival. A mulher foi ferida

com uma cadeirada na cabeça durante a confusão e levou quatro pontos.

Segundo a denúncia dos estrangeiros, depois do bate-boca, os tricolores teriam

agredido e tirado uma bandeira do Boca Juniors e celulares do casal. O trio, que

integra a torcida de bairro Jacaré 474, foi levado por policiais do Copacabana

Presente para a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), onde foi constatado

que os três possuem antecedentes criminais. Um deles por homicídio e os outros

dois por passagens de crimes previstos no Estatuto do Torcedor.