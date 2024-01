Prestes a deixar Justiça, Cappelli diz que vai escrever livro sobre o 8/1

Ricardo Cappelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça

Prestes a deixar o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo

Cappelli disse que pretende escrever um livro sobre os bastidores da crise

provocada pela invasão das sedes dos três Poderes por apoiadores do ex-

presidente Jair Bolsonaro, em 8 de janeiro de 2023. Cappelli foi um dos principais

articuladores da intervenção federal que restabeleceu a ordem constitucional após

o ataque golpista.

Em uma postagem na rede social X (antigo Twitter), Cappelli afirmou que sentiu a

necessidade de contar em detalhes o que ocorreu na noite e na madrugada do dia

8 de janeiro, bem como na primeira semana da intervenção. Ele disse que quer

registrar uma “gestão de crise histórica”.

Cappelli revelou que ninguém do Ministério da Justiça dormiu na madrugada de 8

para 9 de janeiro, pois havia uma grande incerteza se os militares obedeceriam à

ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de

desfazer o acampamento golpista e prender os manifestantes. A ordem foi

cumprida, mas não sem resistência e violência.