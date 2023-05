PRF apreende 1 kg de maconha na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias

O material apreendido foi levado para a 60ª DP (Campos Elísios)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 1 kg de maconha e

recuperaram uma motocicleta roubada, na madrugada desta terça-feira (30), durante a ‘Operação Palladium’, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo é coibir os roubos de cargas e veículos na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) e do

Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 1ª Delegacia (Rio de Janeiro) faziam uma

ronda na rodovia, por volta da 00h40, quando desconfiaram de uma motocicleta

que passou em alta velocidade. Em seguida, foram atrás da moto e deram ordem

de parada. O condutor acelerou e iniciou uma fuga na pista sentido Juiz de Fora.

Os policiais emitiram um alerta no rádio para outras equipes e iniciaram um cerco

na região. Na altura do Jardim Primavera, ao avistar a fiscalização, um carro

reduziu a velocidade. A motocicleta vinha logo em seguida e não conseguiu parar,

colidindo na traseira do veículo. Na mochila do condutor foram encontradas 1.035

‘trouxinhas’ de maconha. O registro de ocorrência foi feito na 60ª DP (Campos

Elísios).

Suspeito morreu

A motocicleta possuía registro de roubo. O crime aconteceu em março deste ano

em Duque de Caxias. Os policiais acionaram o resgate médico para socorro do

condutor da moto, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O

suspeito era morador da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do

Rio.