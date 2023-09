PRF apreende mais de 85kg de pasta base de cocaína na Dutra

Entorpecente estava escondido no fundo falso de um carro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de 85 quilos de

pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no Sul

Fluminense, na tarde do último sábado (23). O material estava escondido em um

fundo falso de um carro.

Por volta das 17h, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia (Resende) faziam

uma fiscalização na Serra das Araras. Após desconfiarem do motorista de um carro,

resolveram abordá-lo. Durante a revista, encontraram um fundo falso no porta-

malas do veículo.

No local, havia dezenas de tabletes de pasta base de cocaína escondidos,

totalizando 85,4 quilos da droga. O motorista, de 54 anos, confessou que buscou o

carregamento em São Paulo e disse que faria a entrega nas proximidades da

rodoviária do Rio. Ele contou ainda que receberia uma quantia em dinheiro pelo

transporte. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).