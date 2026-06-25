PRF apreende quase 3 toneladas de maconha no Paraná; droga abasteceria comunidades do RJ

Droga foi encontrada em compartimento oculto de um semirreboque abordado na BR-163, em Cascavel

Quase três toneladas de maconha que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tinham como destino comunidades do Rio de Janeiro foram apreendidas na tarde da última terça-feira (23), em Cascavel, no Oeste do Paraná. A droga estava escondida em um compartimento secreto no teto de um caminhão semirreboque.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem na BR-163.

De acordo com a PRF, o caminhão aparentava estar vazio. O motorista afirmou aos policiais que seguiria para o Norte do Paraná para carregar o veículo antes de viajar para o Rio de Janeiro.

Prisão em flagrante

No entanto, as informações apresentadas pelo condutor levantaram suspeitas. Durante uma vistoria detalhada, os agentes encontraram um fundo falso instalado no teto do semirreboque. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para auxiliar na ocorrência.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado, junto com a carga apreendida, para a Delegacia da Polícia Civil de Cascavel. A identidade dele não foi divulgada.