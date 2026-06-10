PRF encontra quase R$ 2 milhões em carga de anabolizantes e iPhones na Via Dutra

O suspeito foi detido com vasta gama de fármacos e eletrônicos sem procedência em Piraí

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de uma carga de contrabando avaliada em aproximadamente R$ 1,8 milhão na tarde do último domingo (7). O flagrante ocorreu durante a Operação Corpus Christi, no quilômetro 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no Rio de Janeiro.

Os materiais estavam escondidos no porta-malas de um VW/Virtus, com placa de Curitiba, ocupado por um homem de 52 anos e uma mulher de 42 anos. Ao serem abordados no sentido Rio, o motorista inicialmente afirmou que transportava canetas emagrecedoras, mas a inspeção detalhada revelou um volume muito maior de mercadorias ilegais.

Os produtos apreendidos foram: mais de R$ 1,5 milhão em medicamentos como Tirzepatida e testosterona, além de substâncias para disfunção erétil; notebooks e celulares de última geração, incluindo iPhones 17 Pro Max, MacBooks Neo e modelos POCO/Redmi; além de uma remessa de produtos de estética com valor estimado de R$ 7.500.

Destino era Nova Iguaçu

De acordo com o condutor, os produtos foram retirados na capital paulista no dia anterior. Ele relatou aos agentes que deveria entregar a mercadoria em um posto de combustíveis em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para uma pessoa que ele não soube identificar.

Sobre o pagamento pelo transporte, o homem afirmou que não havia um valor combinado previamente. Segundo seu relato, ele “apenas após a entrega receberia informações acerca da quantia que lhe seria paga pelo serviço”, declarou à equipe de fiscalização.

O caso foi registrado na 94ª Delegacia de Polícia Civil de Piraí. Após a análise da autoridade policial, o motorista permaneceu detido e a carga foi apreendida. A passageira que o acompanhava foi liberada após o registro da ocorrência.