PRF flagra 400 kg de maconha dentro de colchões na BR-101

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 400 kg de maconha

escondidos dentro de colchões na BR-101, em Rio Bonito, na manhã desta quarta-feira (9).

O material estava em um caminhão que tinha como origem a cidade de Maringá (PR) e seguia com destino a Guarapari (ES). O motorista, que foi preso em flagrante, disse que não sabia da droga escondida.

De acordo com a PRF, a equipe chegou até a carga depois que o motorista disse

que estava com carregamento de colchões dentro do baú.

Os policiais desconfiaram quando solicitaram a abertura da parte traseira do veículo

para uma fiscalização mais detalhada e o condutor ter afirmado não ter a chave do

cadeado.

Odor característico

O cadeado foi quebrado pelo próprio motorista, e, durante a inspeção no baú, foi

constatado de imediato um odor característico a maconha, ainda segundo os

agentes.

O material estava no interior dos colchões. Foi retirada parte da espuma para

esconder vários tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 400 kg da

droga.

A ação faz parte da Operação Palladium com intuito de combater o roubo de cargas

e crimes conexos no Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia

Judiciária.