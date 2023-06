PRF inicia operação contra o roubo de carga nas rodovias federais do estado

O reforço de 100 agentes no Rio de Janeiro vai garantir sucesso na

operação

Com o reforço de 100 agentes no Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal

(PRF) vai começar a ‘Operação Palladium’ para coibir o roubo de carga nas

rodovias federais do estado. A reunião aconteceu na última terça-feira (20) na sede

da superintendência e contou com a participação do diretor-geral da PRF, Antônio

Fernando Souza Oliveira.

Durante o encontro foram apresentadas aos policiais as diretrizes para atuação nas

ações de policiamento e fiscalização. Com objetivo de reprimir as ações criminosas

contra o transporte de mercadorias nas rodovias, os locais com maior incidência de

ocorrências terão a segurança reforçada durante a operação. As rodovias

Washington Luiz (BR-040) e Presidente Dutra (BR-116), na Baixada Fluminense,

apresentam mais casos de roubos de cargas, onde haverá o reforço.

No início do mês, na sede da PRF em Brasília, o diretor-geral do órgão,

acompanhado do superintendente da instituição no Rio, Vitor Almada da Costa,

recebeu os secretários de Estado de Políca Militar e de Polícia Civil, coronel Luiz

Henrique Pires, e delegado Fernando Antônio Paes de Andrade Albuquerque,

respectivamente, para reunião de alinhamento.

Foram debatidas estratégias para o desenvolvimento de uma força-tarefa em apoio

à ‘Operação Palladium’. As forças policiais estaduais atuam nas vias de acesso às

principais rodovias federais, em ações coordenadas com a PRF nas vias sob sua

circunscrição.

Foi disponibilizado um espaço no CICC para ser ocupado pela Polícia Rodoviária

Federal, com estutura para atuação de equipes de comando e controle, com

coordenação para ações integradas com as demais forças policiais e outras

instituições estaduais.