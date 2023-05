PRF inicia testes de câmeras nos uniformes dos policiais; pesquisas comprovam que medida reduz letalidade da operações

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou, na última quinta-feira 25, o Projeto

Estratégico Bodycams, que tem como objetivo implementar o uso de câmeras nos

fardamentos dos policiais, a partir de 2024. De acordo com a corporação, cerca de

6 mil agentes – metade do efetivo, aproximadamente – vão utilizar os equipamentos.

Segundo a PRF, os estudos apontam que o uso de câmeras nos uniformes dos

policiais é capaz de diminuir a letalidade policial em mais 50%, além de reduzir pela

metade as reclamações sobre as condutas de policiais.

É o caso de São Paulo. Em outubro de 2022, um estudo da Fundação Getúlio

Vargas (FGV) indicou que as mortes decorrentes de intervenção policial tiveram

uma redução de 57%, somente na capital, entre junho de 2021 e julho de 2022, nos

casos envolvendo o uso de câmeras, em comparação com as ações promovidas

sem as câmeras. A redução foi expressiva (63%), também, nos casos de lesões

corporais decorrentes de intervenção policial.

Durante a campanha eleitoral para o governo do Estado, Tarcísio de Freitas

(Republicanos) defendeu o fim do uso das câmeras. A proposta sofreu críticas de

entidades ligadas à defesa dos direitos humanos e, ao assumir o governo, o

mandatário paulista recuou da ideia.

O secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública,

Marivaldo Pereira, afirma que o uso das câmeras é importante para evitar casos

como o de Genivaldo de Jesus Santos.

Há um ano, após uma violenta abordagem policial, Genivaldo, 38 anos, foi morto no

interior de Sergipe. O caso ganhou repercussão internacional, especialmente

porque Genivaldo foi submetido a minutos de tortura dentro da viatura, que foi

transformada pelos agentes policiais numa espécie de “câmara de gás”.

A viúva de Genivaldo Santos, Maria Fabiana dos Santos, disse à reportagem que,

até hoje, não acredita que “aconteceu aquela barbaridade”.

“Eu nunca vi ou ouvi falar de abordagem tão truculenta como a que aconteceu com

meu marido. Uma pessoa que permaneceu calma, sem agressividade e foi tratada

daquela forma”, disse Maria Fabiana.