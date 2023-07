PRF prende dupla com mais de 100 kg de maconha na Via Dutra

Os tabletes de maconha estavam no banco traseiro do veículo

Dois homens foram presos em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal

(RPF), na noite da última quinta-feira (27), com aproximadamente 120kg de maconha na Rodovia Presidente Dutra, altura de Piraí, no Sul Fluminense.

De acordo com a corporação, durante abordagem no km 233, agentes da 7ª

Delegacia (Resende) desconfiaram dos ocupantes de um veículo. No momento em

que a dupla abriu as postas do carro, os policiais sentiram um forte cheiro de

maconha.

A PRF informou que sobre o banco traseiro, foram encontrados 124 tabletes da

droga dentro de sacos plásticos.

Aos agentes, os suspeitos confessaram que pegaram a droga na Avenida Brasil e

receberiam uma quantia em dinheiro para levar até Resende, no Sul Fluminense.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado.