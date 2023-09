Primeira Corrida e Caminhada movimenta a Vila Olímpica de Belford Roxo

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou na Vila Olímpica, no bairro Piam, a primeira Corrida e Caminhada de Belford Roxo. O evento contou com a presença de 1.200 pessoas, divididas entre atletas, corredores amadores, moradores da cidade e de outros municípios, além de secretários e vereadores, que colocaram o sedentarismo de lado para caminhar e correr. Todos os participantes receberam medalhas.

Os participantes chegaram mais cedo para receberem as placas com os números que diferenciavam quem iria correr e quem iria caminhar. Ao todo, foram 5km de corrida, equivalentes a 7 voltas, e 3km de caminhada, equivalentes a 12 voltas. Professores de educação física estiveram presentes para auxiliar os participantes no alongamento, prática que é essencial ser realizada antes de qualquer atividade física.

O evento contou com a presença de vários colaboradores para que se tornasse ainda mais interessante. A clínica de depilação a laser, Espaço Laser, esteve por lá presenteando quem passou pelo evento, com três sessões de depilação a laser gratuitas. Serviços médicos como: aferição de pressão e glicose foram feitos no local. Uma nutricionista instruiu os atletas com avaliações físicas e orientações sobre como manter uma alimentação saudável. Sessões de massoterapia foram disponibilizadas gratuitamente. Ao final da corrida, um farto café da manhã foi servido para os participantes. Uma ambulância com socorristas e médicos ficou baseada na Vila Olímpica até o final do evento.

Conscientização e incentivo

Ao final da corrida e da caminhada s trajetos, todos os atletas receberam medalhas das mãos dos secretários Bruno Nunes (Esporte e Lazer) e Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). Matheus, que participou das duas modalidades, ressaltou a importância da Prefeitura de Belford Roxo promover eventos como esses. “É fundamental que existam eventos que incentivem a população a ter hábitos mais saudáveis, e entender que exercício físico é fundamental para uma vida com mais longevidade, ‘’ frisou Matheus, ao lado dos secretários Luciano Arigone (Segurança Pública), Marcelo Machado (Transporte) e Tati Ervite (Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome)).

O principal objetivo do evento é conscientizar e incentivar os munícipes a combaterem o sedentarismo e estimular a prática de exercícios físicos. Por essa razão o evento foi aberto ao público de todas as faixas etárias.

A comerciante, Amanda dos Santos, 40 anos, estava animada por ter sido umas das primeiras a passar pela linha de chegada e ter concluído os 5km com sucesso. ‘A Prefeitura está de parabéns, pois o evento foi maravilhoso. Gostaria de agradecer ao secretário de Esporte e Lazer e ao prefeito Waguinho por nos proporcionar um dia maravilhoso desses”, concluiu Amanda, que também participa das aulas de funcional e futevôlei na Vila Olímpica.

O secretário Bruno Nunes reforçou que o objetivo do projeto é fazer com que a população de Belford Roxo se movimente. ‘’ É uma campanha de combate ao sedentarismo. O Movimenta Belford Roxo vem promovendo saúde e qualidade de vida pra toda população. Sabemos que o sedentarismo causa várias doenças, e atividade física promove qualidade de vida. E essa e a proposta do prefeito Waguinho: promover qualidade de vida para as pessoas. Se Deus quiser vai ser um mês de muito sucesso pra toda população de Belford Roxo”, completou o secretário. No mês de setembro acontecerão outros eventos na Vila Olímpica como: encontro nacional de capoeiristas e um torneio pra deficientes auditivos. O secretário manifestou o desejo de realizar o projeto a cada três meses, percorrendo todas as praças do município.