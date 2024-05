Primeira-dama e secretário visitam obras da Saúde e Educação em Belford Roxo

Autoridades vistoriaram as intervenções no posto de Saúde de Heliópolis e na Policlínica na Avenida São Francisco

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos de Belford Roxo, Matheus Carneiro, e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, vistoriaram as obras de construção de posto de saúde, policlínica e escola na cidade.

O primeiro local que recebeu a fiscalização foi o posto de Saúde de Heliópolis, no bairro Vila Entre Rios, que de acordo com o projeto contará com três consultórios, sala de vacina, medicação, coleta, esterilização, administração, dois banheiros masculinos, femininos e PCD. Em seguida, as autoridades visitaram o andamento das obras da Policlínica na Avenida São Francisco, com uma estrutura interna que terá quatro consultórios, ultrassonografia, raio-X, 2 salas de vacina, mamografia, fisioterapia, farmácia, laboratório e muito mais.

Estruturas modernas

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, enfatizou os esforços para o desenvolvimento de Belford Roxo. “Estamos trabalhando incansavelmente para expandir a rede de ensino e de saúde para atender os munícipes e oferecer o que há de melhor com estruturas modernas e acolhedoras”, ressaltou Matheus.

Melhorias nos quatro cantos da cidade

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho comentou sobre os investimentos na cidade. “É muito gratificante fiscalizar as obras que acontecem a topo vapor nos quatro cantos da cidade. Seguirei contribuindo sempre com recursos federais para levar mais dignidade e qualidade de vida”, frisou Daniela.

A dupla também acompanhou o avanço das obras de construção da escola municipal Daniel de Souza, em Santa Maria, e o serviço de almoço do Restaurante do Povo, no Centro da cidade, onde as autoridades interagiram com o público, ladeadas pela secretária municipal Clarice Santos (Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome).