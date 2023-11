Primeiro dia de Baixada em Alta é sucesso em Belford Roxo

Esporte, saúde e lazer. Nesta sexta-feira (10-11), Belford Roxo recebeu o primeiro dia do evento gratuito “Baixada em Alta”, na Avenida Joaquim da Costa Lima, em frente à Prefeitura, no bairro São Bernardo. Centenas de belforroxenses aproveitaram para realizar atendimentos e curtiram as atividades do evento.

O dia foi repleto de atividades com ações sociais, ações da Light, sessões de yoga, atividades de e-sport, skate, aeróbica, aulas de dança e workshops de teatro.

O evento acontece com o patrocínio da Light e do Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A realização é da Four X Entertainment, com o apoio da Prefeitura de Belford Roxo. Algumas atividades precisaram de inscrição, por conta das vagas serem limitadas. Para o segundo dia, inscreva-se no: http://www.baixadaemalta.com.br.

As equipes das secretarias municipais de Saúde; Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome; da Mulher; Trabalho, Renda e Economia Solidária; Esporte e Lazer; e a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) estiveram presentes no primeiro dia de vento oferecendo muitos serviços e atividades para os belforroxenses.

Trabalho intersetorial

A secretária municipal da Mulher, Priscila Musser, representou o trabalho intersetorial de Belford Roxo oferecendo serviços para a saúde dos munícipes. “A Clínica da Mulher é um dos equipamentos presentes trazendo serviços importantes. Temos preventivos na hora, marcação de exames e muito mais para garantir os cuidados à saúde”, completou Priscila.

Os alunos do quinto ano do Ciep Municipalizado Constantino Reis, Luna Tayla e Juan Rafael, ambos de 10 anos, aproveitaram a sala de e-sports. “Amo jogos de computador e achei muito legal poder me divertir online com os meus amigos de turma”, contou Luna. “É a primeira vez que eu jogo no computador, estou curtindo cada minuto dessa experiência”, revelou Juan.

A moradora de Andrade Araújo, Joelma Viegas, de 52 anos, prestigiou o evento e colocou algumas pendências em dia. “Aproveitei a isenção de identidade e CPF, depois verifiquei minha glicose e a pressão. Fui muito bem orientada e atendida pelos profissionais para melhorar minha saúde”, pontuou Joelma.