Principal rival do miliciano Zinho é encontrado morto após tiroteio

Nanam foi encontrado morto por policiais militares. Confronto aconteceu no complexo de comunidades João XXIII, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio

Um confronto entre dois grupos de milicianos rivais terminou com dois mortos, na noite da última sexta-feira (3), no complexo de comunidades João XXIII, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Um deles era Alan Ribeiro Soares, conhecido como Nanan, apontado em investigações de inteligência da polícia como chefe de um grupo miliciano que disputa a região.

O corpo dele foi encontrado por policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), depois de um tiroteio entre o bando dele e o grupo armado de Luís Antônio Braga da Silva, o Zinho.

Além de Nanan, um outro homem também foi encontrado morto, mas a vítima ainda não foi identificada. Uma pistola foi apreendida no local com quatro carregadores. O local foi isolado para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital, que assumiu a investigação.

Disputa

Zinho e Nanan são conhecidos da polícia e considerados foragidos. A disputa entre ambos começou após a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em uma operação da Polícia Civil em junho de 2021.

Nanan era o braço direito do ex-chefe. No entanto, a maior milícia do Rio foi assumida por Zinho. Desde então, Nanan e Zinho disputavam territórios na Zona Oeste do Rio. Ele era considerado o principal rival de um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro.

A disputa entre eles pelo domínio de comunidades da Zona Oeste do Rio fez a violência aumentar na região. Em junho, cinco pessoas foram encontradas mortas depois de tiroteios na região.