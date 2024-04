Processo contra deputada Lucinha volta à pauta na próxima semana

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) retomará o processo

ético-disciplinar contra a deputada Lucinha na próxima segunda-feira (29). Na

sequência, o colegiado terá cinco dias corridos para citar e intimar a parlamentar.

Já a parlamentar terá dez dias, também corridos, para entregar sua defesa por

escrito. O prazo total do processo é de até 120 dias e pode culminar na cassação

do mandato da parlamentar do PSD, acusada de ser o braço político do miliciano

Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

O Conselho suspendeu a ação no último dia 3 de abril para pedir à Justiça a

atualização de provas da investigação, pois a operação da Polícia Federal e do

Ministério Público contra Lucinha aconteceu em 18 de dezembro do ano passado. O

material foi enviado à Alerj há mais de duas semanas.

O processo também já conta com novo relator. Vinícius Cozzolino, do União Brasil,

foi o escolhido pelo presidente do Conselho de Ética, deputado Júlio Rocha (Agir),

para substituir Felipinho Ravis (SDD), que havia sido escolhido, mas deixou o grupo

uma semana depois da eleição porque está para assumir a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico.

Em dezembro, a deputada foi alvo da Operação Batismo, da PF e do MP, que apura

a participação e a articulação política dela para beneficiar a milícia chefiada por

Zinho, na Zona Oeste da capital. Ela nega qualquer envolvimento com o grupo de

criminosos.