Processo seletivo de Belford Roxo tem mais de 4 mil candidatos

Provas objetivas foram realizadas no domingo para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias

Mais de quatro mil candidatos fizeram a prova objetiva do processo seletivo da Prefeitura de Belford Roxo, aplicada no último domingo (2), em dez escolas da Rede Municipal de ensino. O exame é a etapa principal do concurso para Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) que atuarão nos programas de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). O processo seletivo oferece 984 vagas para agentes comunitários de saúde (ACS) e 284 agentes de combate às endemias (ACE), sendo 5% (cinco por cento) do total reservadas para pessoas com deficiência (PCDs). O salário para ambos os cargos é de R$ 2.640, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Apesar do nervosismo, os candidatos expressaram confiança momentos antes de receberem o caderno de questões. “Fui incentivada por uma professora que viu meu desempenho e a minha dedicação no curso que estou fazendo. Agora, é controlar o nervosismo e aplicar na prova o que estudei”, afirmou a candidata Thaís Souza Barbosa, 25 anos, que fez a prova na Escola Municipal José Mariano dos Passos, no Vilar Novo. “É meu primeiro processo seletivo público. Senti aquele friozinho na barriga”, completou a concorrente que cursou Endemias na Faetec de Seropédica, cidade onde mora.

Gabarito disponível

Os gabaritos foram publicados na noite do último domingo (2) e estão disponíveis na página da internet da Universidade Patativa do Assaré (UPA), organizadora do processo seletivo, no endereço: https://home.universidadepatativa.com.br/processo-seletivo-publico-prefeitura-municipal-de-belford-roxo-rj-edital-001-2023/. Para a instituição, o exame um sucesso considerado o baixo índice de abstenções e desistências. Serão aprovados os candidatos que acertarem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) das questões da prova que continha 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada. “Tudo transcorreu dentro da normalidade e não detectamos nenhum tipo de problema”, frisou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.