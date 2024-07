Procon-RJ autua clínica e farmácia de manipulação em operação na Baixada

O Procon do estado do Rio realizou na última terça-feira (2) uma fiscalização em

três estabelecimentos na Baixada Fluminense após o recebimento de denúncias.

Durante a ação, uma clínica em São João de Meriti e uma farmácia de manipulação

em Nilópolis foram autuadas por estarem operando com produtos vencidos e

ausência de documentos obrigatórios.

Na clínica de São João de Meriti, os agentes encontraram medicamentos vencidos

há mais de um ano na área de enfermaria, área de exames e estoque. Entre os

produtos impróprios, estavam remédios para hipertensão, enjoo, diabetes, alergias

e para o trato digestório. Além disso, testes para identificação de alergias e linhas

de sutura também se encontravam fora do prazo de validade.

Já na farmácia de manipulação, em Nilópolis, os agentes encontraram substâncias

para produção de remédios homeopáticos vencidos há mais de três anos.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, ressalta que a utilização de produtos

fora da validade podem atentar contra a saúde e a vida do consumidor.

“Quando um consumidor busca por cuidados médicos, seja em clínicas ou com a

compra de medicamentos, acredita que tudo estará em conformidade com o que é

previsto em lei. Se o estabelecimento não fornece medicamentos dentro do prazo

de validade, as consequências podem ser irreparáveis”, afirma Coelho.

Os locais que foram autuados terão que comprovar o descarte adequado das

medicações ao Procon-RJ no prazo de 15 dias, juntamente com a defesa que

deverá ser apresentada.