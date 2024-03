Procon-RJ encontra variação de até 127% nos preços de ovos de Páscoa no estado

Uma pesquisa do Procon-RJ, entre os dias 7 e 21 deste mês de março, revelou uma significativa disparidade nos preços de ovos de Páscoa e caixas de bombom em diferentes estabelecimentos comerciais do estado do Rio de Janeiro. A maior variação encontrada chegou a surpreendentes 127% – no e-commerce – em produtos de mesma gramatura e marca. Com isso, a autarquia ressalta a importância de os consumidores estarem atentos na hora das compras para garantir o melhor custo-benefício.

Foram avaliados diversos estabelecimentos distribuídos em regiões como as zonas Norte, Sul e Oeste da capital fluminense, além da Baixada Fluminense, Niterói, Norte Fluminense (Campos e Macaé), região dos lagos e plataformas de e-commerce.

De acordo com a média geral encontrada nas regiões, a que apresenta os menores valores é a Norte Fluminense, com preços médios de R$ 45,36. Os custos mais elevados estão na Zona Oeste do Rio, com uma média geral de R$ 50,27.

