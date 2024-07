Procon-RJ flagra clínica veterinária em condições precárias na Baixada

A ação resultou na interdição de uma clínica em Nilópolis

Agentes do Procon-RJ fiscalizaram, na última quinta-feira (4), clínicas veterinárias de Nilópolis, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu em conjunto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e o apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Durante a operação, um estabelecimento foi totalmente interditado por estar em condições de higiene precárias. Os agentes flagraram animais juntos em gaiolas pequenas e sujas, alguns deles com possível doença infecto contagiosa ao lado de outros saudáveis.

Na veterinária interditada os agentes encontraram também rações com sacos rasgados por roedores, animais mortos no freezer sem qualquer registro, baratas na sala de cirurgia e equipamentos com ferrugem na área de esterilização.

“Neste caso, determinamos que os animais fossem remanejados para local adequado e o responsável pelo estabelecimento foi levado pelos policiais à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente”, disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Interdição parcial

Outro estabelecimento foi interditado parcialmente por falta de documentação obrigatória, como a licença sanitária, alvará, além de não ter a estrutura exigida para uma clínica. A unidade também tinha medicamentos vencidos desde novembro de 2023.