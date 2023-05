Procurado por 14 roubos de carga, ladrão cai nas garras da polícia

Procurado por 14 roubos de carga, Grimaldo Romão Benevenuto, de 25 anos, finalmente foi capturado por policiais militares na última segunda-feira (8), na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Ele é apontado como um dos maiores assaltantes da região de Jacarepaguá.

O criminoso foi encontrado com uma carga de laticínios que tinha sido roubada de um caminhão horas antes.

Ele estava com o material em uma moto e tentou fugir dos policiais ao ver a viatura.

Os PMs do 18º BPM (Jacarepaguá) já tinham trocado tiros com bandidos na Rua Barão e recuperado parte da carga de iogurtes abandonada, por volta das 11h, quando, cerca de cinco horas depois, Grimaldo foi preso na Rua Pedro Teles com a mercadoria sem nota fiscal.

Levado para a 28ª DP (Campinho), ele tinha seis anotações por roubo, duas por ameaças e uma por violência contra a mulher na Lei Maria da Penha.