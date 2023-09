Procurador geral da Alerj recebe Medalha Tiradentes

Robson Maciel recebeu a honraria das mãos dos deputados Rodrigo Bacellar (PL) e Tia Ju (Rep)

O procurador geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Robson Maciel, recebeu na noite da última quinta-feira (14) a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Casa. A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), e aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense.

Robson possui uma vasta trajetória acadêmica e profissional. Formado na Faculdade de Direito de Campos, em 2005, ele tem especialização em Direito Eleitoral, atuou como professor de pós-graduação em Direito Penal Empresarial e Criminalidade Complexa no IBMEC, e foi procurador da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Na sua fala, o presidente da Alerj exaltou a competência e sensibilidade de Robson, além de destacar a amizade e lealdade do homenageado. “Suas escolhas nos últimos anos mostram o quanto ele gosta de desafios. O dono desta Medalha Tiradentes abdicou de caminhos estáveis para estar aqui conosco neste mundo imprevisível que é a política. E isso diz muito sobre a personalidade do nosso procurador. Gosta de grandes desafios e tem a exata noção do seu talento e capacidade”, comentou Bacellar.

Segunda vice-presidente da Alerj, a deputada Tia Ju (Rep) destacou a importância da representatividade de Robson como um homem negro ocupando o cargo de Procurador da Casa. “Todos podem alcançar seus objetivos por meio da luta e do esforço”, comentou, elogiando sua capacidade agregadora e o comprometimento com o trabalho.