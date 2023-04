Professor é preso por aliciar e produzir conteúdo pornográfico com adolescente

Ele mantinha um relacionamento com a menor de 17 anos. O acusado foi alvo da segunda fase da operação CTRL + L da especializada

Um professor de educação física, de 36 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (20), na segunda fase da operação CTRL + L da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), por aliciar e produzir conteúdo pornográfico com uma adolescente de 17 anos, com quem mantinha um relacionamento. O objetivo da ação é o combate ao abuso e exploração sexual de menores.

A especializada informou que os agentes pretendiam cumprir um mandado de busca e apreensão contra o homem e, ao chegar ao endereço, ele tentou atrapalhar o trabalho das equipes e se desfazer das evidências, apagando fotos e vídeos de seu telefone celular. Ao notarem a ação do suspeito, os policiais cancelaram o processo de exclusão de arquivos, verificaram o conteúdo e o prenderam em flagrante.

Outras anotações criminais

De acordo com as investigações, o preso já tinha outras anotações criminais e, em 2019, foi investigado por ameaçar a ex-namorada. A operação faz parte de uma série de medidas que serão desenvolvidas pela Polícia Civil para combater o abuso e exploração sexual infantojuvenil.

Caso de tentativa de estupro de vulnerável

Em outro caso envolvendo abuso sexual, um jovem, de 21 anos, foi preso na última quarta-feira (19) por suspeita de tentar estuprar a sobrinha, de 12 anos.O suspeito na fuga tentou se abrigar em um supermercado, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense.

A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, que informaram aos agentes que ele teria fugido do local e se abrigado em um supermercado. O suspeito foi encontrado escondido atrás de grades do estabelecimento. Estava nu e com marcas de agressões cometidas pelos moradores. A menina relatou que estava sozinha com o tio em casa quando ele tirou as próprias roupas e se aproximou dela. Vizinhos ouviram a vítima gritando por socorro e chamaram a polícia.

Ele foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao Hospital Municipal da Japuíba e, em seguida, levado para a 166ª DP na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ele vai responder por estupro de vulnerável.