Professora é flagrada com pacotes cocaína e maconha em presídio Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio

Agentes penais prenderam em flagrante uma mulher, na última quinta-feira 21) quando ela passava pelo scanner corporal, procedimento padrão na Cadeia Pública Pedro Melo, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que a suspeita confessou que levaria as drogas para o preso identificado como Bruno Carlos dos Santos, que venderia o material para detentos do Comando Vermelho.

Ao ser revistada, os agentes apreenderam com ela dois invólucros de 740 gramas do pó branco, 1.200 gramas de massa escura e 304 gramas de erva seca prensada, material que será analisado pela perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Também havia 139 comprimidos, 14 pacotes de papel de seda e diversas embalagens plásticas para endolação.

A mulher tinha ainda um crachá de coordenadora pedagógica de uma escola estadual. Durante a revista, a policial penal informou que a visitante iria passar pelo scanner corporal, mas a professora deu uma desculpa de que iria até o carro dela buscar algo que esqueceu. Mesmo assim ela passou pelo equipamento eletrônico que detectou o material escondido em sua roupa.

Segundo a Seap, a mulher foi presa em flagrante e levada para a 34ªDP (Bangu). O preso que receberia a encomenda está no isolamento da unidade prisional preventivamente.

A Secretaria de Estado de Educação informou, por nota, que a professora foi afastada e uma sindicância foi aberta para apurar as informações.