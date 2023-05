Programa de diagnóstico precoce da escoliose será criado nas escolas do RJ

A escoliose é um desvio lateral rotacional da coluna que acomete cerca de 5% das crianças

O Programa Coluna Reta – que tem a finalidade de realizar o diagnóstico precoce, tratamento conservador e cirurgia da escoliose idiopática do adolescente – será implementado na rede de ensino público do Estado do Rio. A determinação é da Lei nº 10.009/23, de autoria do deputado Munir Neto (PSD), que foi sancionada com vetos parciais pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial

desta quinta-feira (4).

A escoliose é um desvio lateral rotacional da coluna que acomete cerca de 5% das crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ocasionando limitações físicas e qualidade de vida delas.

“A prevenção e o tratamento iniciais têm como foco principal evitar o procedimento cirúrgico, melhorando a qualidade de vida dos alunos. Além disso, diminui drasticamente os custos posteriores do estado com cirurgias e reduz as enormes filas e demandas nos hospitais públicos”, afirmou Munir.

O Executivo vetou artigos da lei relacionados à realização anual do exame de diagnóstico da escoliose, além do tratamento de fisioterapia e realização da cirurgia em casos necessários. Na justificativa, o Executivo afirmou que as normas violariam o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) vigente.