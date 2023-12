Programa Limpa Rio inicia limpeza e dragagem de rios em Belford Roxo

Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade atendeu pedido do prefeito Waguinho e a máquina apelidada de “pescoçuda” já começou a fazer a limpeza do Rio Botas

Preservando o meio ambiente e prevenindo enchentes. Atendendo a uma solicitação do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, iniciou na quinta-feira (7) a limpeza e dragagem do Rio Botas, na altura do bairro Recantus. A ação faz parte do Programa Limpa Rio, com apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Às margens do Rio Botas, o serviço foi realizado através de uma escavadeira de braço longo, apelidada de “Pescoçuda”, que vai percorrer diversos rios e canais do município. A iniciativa tem como objetivo mitigar as inundações decorrentes do transbordamento de corpos hídricos, o que acontece principalmente no período chuvoso do verão.

O secretário municipal de Conservação, Paulo Luna, enfatizou a importância da limpeza. “Esse serviço é sinônimo de segurança ambiental e qualidade de vida. Muitos bairros vão receber essa limpeza e minimizar o impacto das fortes chuvas”, ressaltou Paulo Luna, acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Vieira.

Riscos de enchentes

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, destacou que o programa é fundamental para a cidade. “A limpeza vai minimizar o transbordamento dos rios e riscos de enchentes, além de dar mais segurança às famílias belforroxenses. Somos gratos pela execução desse programa na cidade”, concluiu Matheus, que agradeceu o governador do Rio, Cláudio Castro, e ao secretário de Ambiente e Sustentabilidade e vice-governador, Thiago Pampolha.



O eletricista Eduardo Morais destacou que a limpeza vai prevenir enchentes e inundações na região/Rafael Barreto/PMBR

Acompanhou de perto o início dos trabalhos

O aposentado e morador antigo do Recantus, Elias Martins, de 78 anos, acompanhou de perto o início dos trabalhos. “Vai melhorar muito em todos os aspectos do bairro. É gratificante ver essa limpeza que vai prevenir enchentes e inundações na região”, comentou Elias. “É gratificante ver essa limpeza que vai prevenir enchentes e inundações na região, muito obrigado”, acrescentou o eletricista Eduardo Morais, de 52 anos.