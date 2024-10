Projeto Águas da Guanabara resgata a tradição da pesca em curral com o apoio de pescadores artesanais

A Colônia de Pescadores Z-9 se mobiliza para realizar a manutenção de uma maquete de curral, desenvolvida pelo pescador artesanal Márcio Rocha, da Colônia de Pescadores Z-8. A ação é parte de um esforço para preservar uma técnica de pesca secular, que remonta aos povos indígenas e é um símbolo da cultura pesqueira nas áreas abrigadas do litoral brasileiro.

O curral, uma armadilha fixada no solo marinho, é projetado de forma a permitir a entrada dos peixes, impedindo sua saída. É uma técnica sustentável e tradicional, amplamente utilizada em locais de baixa declividade, como o fundo da Baía de Guanabara. Os portugueses adotaram essa prática no século XVII, principalmente no litoral pernambucano, e ela se consolidou como uma importante ferramenta de subsistência para os pescadores locais.

Nos anos 1960 e 1970, a pesca em curral era muito comum no recôncavo da Baía de Guanabara. No entanto, ao longo do tempo, essa tradição foi perdendo força em algumas regiões. Ainda assim, em municípios como Magé, essa técnica continua a ser amplamente utilizada e valorizada pela comunidade pesqueira.

Marcio Rocha, pescador artesanal da Colônia Z-8 e responsável pela maquete, destaca a importância de preservar essa técnica para as futuras gerações. “O curral faz parte da nossa história e do modo como pescamos de forma respeitosa com o meio ambiente. Precisamos manter essa cultura viva para que ela continue beneficiando as próximas gerações de pescadores”, afirma Márcio.

Para Elaine Cristina, presidente da Colônia Z-9, resgatar essa técnica é essencial para a sustentabilidade da pesca artesanal. “A pesca em curral nos conecta às raízes e oferece um método sustentável que preserva o ecossistema marinho. Nossa comunidade tem o dever de manter essa tradição viva,” destaca Elaine.

Essa iniciativa da Colônia de Pescadores Z-9 é um exemplo claro do compromisso dos pescadores artesanais em manter vivas as tradições que contribuem para a sustentabilidade da pesca e a preservação dos recursos naturais.

A maquete, produto que levou os pescadores a refletirem sobre a importância da própria tradição, estará disponível na exposição TransforMAR, no Caxias Shopping a partir de 30 de outubro. A visitação é gratuita.