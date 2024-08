Projeto ‘Canta Belford Roxo’ abre a temporada de 2024 com Netinho de Paula em Heliópolis

Mais cultura e entretenimento. O projeto “Canta Belford Roxo” voltou na última sexta-feira (9), na Praça de Heliópolis. Idealizado pela Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Cultura, essa edição trouxe o show de Netinho de Paula, com diversos sucessos de sua carreira como: “Quer casar comigo?”, “Sabor de morango” e “Timidez”, entre outros. A abertura da noite foi ao comando do DJ Wav. Ano passado, o projeto realizou oito edições com shows de pagode, gospel e MPB.

Empolgado com o retorno do projeto, o secretário de Cultura, Gabriel Gomes, ressaltou a importância de eventos como esse para a população. “Ano passado realizamos diversas edições que foram um sucesso. As pessoas se divertiram, cantaram, dançaram e se emocionaram com cada show. Esse ano fizemos alguns eventos semelhantes, como a Roda de Samba Cultural, que agitou a galera. É importante poder trazer cultura e entretenimento para nossa cidade”, disse Gabriel.

Carreira musical

Em 1986, Netinho começou sua carreira no grupo de pagode Negritude Júnior como vocalista. Na década de 90 lançou vários sucessos, entre eles “Cohab City” e “Tanajura”. Em 2001 seguiu carreira solo, onde surgiu a oportunidade de apresentar um programa de televisão.

Já em 2014, Netinho de Paula, Lino, Waguininho e Fabinho se unem e formam o grupo Negritudeando, e posteriormente alterado para Família Cohab City. No ano de 2019, lançou o álbum Netinho de Paula canta 30 anos de Negritude Jr. A música “Beijo Geladinho” entrou na trilha sonora da novela A Dona do Pedaço.