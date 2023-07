Projeto da Prefeitura de Belford Roxo ajuda agredidas que não dispõem de dinheiro para pagar passagem a fazer exame de corpo de delito

A violência contra as mulheres aumentou nos últimos anos. Em muitos casos, as

vítimas não dão queixa com medo de represálias do companheiro. Ou quando

fazem o registro, não prosseguem e não fazem uma das principais etapas do

processo que é o exame de corpo de delito, fundamental para incriminar o

agressor. Umas não fazem por medo, outras porque não conseguem o dinheiro da

passagem. Nos cinco primeiros meses de 2023, Centro de Atendimento à Mulher de

Belford Roxo (Ceambel) registrou 128 casos de mulheres que sofreram algum tipo

de agressão, seja verbal ou física. Uma média de 26 casos por mês.

Em Belford Roxo, para solucionar a falta do dinheiro de passagem, a Secretaria

municipal de Segurança Pública lançou o projeto “Viatura Solidária”, que

disponibiliza uma viatura para que a mulher consiga fazer o corpo de delito, no

Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, fundamental para dar andamento ao

inquérito. O carro a ser utilizado pode ser da Patrulha Maria da Penha ou do

próprio Ceambel.

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, frisou que muitas

mulheres que moram em Belford Roxo registram a queixa de agressão imposta pelo

companheiro, mas não vão ao Instituto Médico Legal (ML) de Nova Iguaçu fazer o

exame de corpo de delito. “Sem o corpo de delito o inquérito fica inconsistente e

não há como sustentar uma acusação mais contundente e buscar enquadrar o

agressor na fora da lei. Por isso também é importante essa parceria com o

Ceambel, porque é neste órgão que muitas mulheres procuram auxílio”, destacou

Arigone, acrescentando que a viatura que leva a vítima para o corpo de delito é

composta por agentes da Guarda Municipal (Patrulha Maria da Penha), sendo

obrigatoriamente uma mulher.

Demandas espontâneas

A coordenadora do Ceambel, Gabriele Lima, destacou que as mulheres vítimas de

agressões chegam encaminhadas pelo Ministério Público, Delegacia de

Atendimento à Mulher (Deam), entre outros órgãos. “Há também as demandas

espontâneas. Muitas passam também pela Sala Lilás, do Hospital Municipal”,

resumiu Gabriele, destacando que o Ceambel dispõe de uma equipe multidisciplinar

com assistente social, duas advogadas, duas psicólogas e uma psicopedagoga.

Delegada destaca importância da parceria

A delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, Ana

Carla Moura, avaliou como importante a parceria com a Prefeitura para aumentar o

atendimento a mulheres que necessitam fazer o exame de corpo de delito.

Segundo a delegada, o exame é fundamental para dar mais robustez ao inquérito

contra o agressor. “O corpo de delito é imprescindível para aumentarmos as

provas. O Boletim de Atendimento Médico (BAM) ou fotos da vítima também são

importantes”, disse a delegada.

Ana Carla Moura enfatizou que muitas mulheres estão em uma linha de

vulnerabilidade social que afeta a situação financeira. Em alguns casos, muitas não

dispõem de dinheiro para irem ao IML fazer o exame de corpo de delito. “Com a

Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Segurança, cedendo a viatura para

levar as vítimas de agressão, esperamos aumentar o número de mulheres que

deem sequência à queixa fazendo o exame”, argumentou a titular da Deam.

Sala Lilás no Hospital Municipal acolhe vítimas

A Sala Lilás é o núcleo de acolhimento às vítimas de violência interpessoal e

autoprovocada em uma unidade de emergência é uma proposta de prevenção da

violência e promoção da saúde.

O nome Sala Lilás e uma resposta para as demandas de violência doméstica, por

ser um número expressivo que dão entrada em emergência. A sala tem como

objetivo um acolhimento humanizado e qualificado para os casos de violência,

possibilitando assim minimizar os impactos que este agravo traz para a saúde de

quem sofre a violência. Sejam elas: mulher, criança, adolescente e o idoso.

O acolhimento é realizado de forma técnica e em espaço acolhedor possibilitando a

vítima um menor impacto em sua saúde, física, psicóloga e sexual. Da sala lilás elas

podem ser encaminhadas para a Deam ou Ceambel.