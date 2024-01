Projeto de lei da Alerj vai aplicar multa em motorista de aplicativo que deixar ar desligado

O PL prevê a aplicação de uma multa por descumprimento de R$ 4,5 mil,

por cada viagem

Depois das normas baixadas pelo governo do RJ, na última segunda-feira (8),

proibindo a cobrança de taxa de ar-condicionado por motoristas de aplicativo, a

Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) também resolveu impor condições para

beneficiar usuários desse serviço.

Um projeto de lei em tramitação na Casa, além de também proibir a cobrança, prevê

a aplicação de uma multa por descumprimento de R$ 4,5 mil, por cada viagem, para

as plataformas que prestam esse serviço.

A resolução da secretaria estadual de Defesa do Consumidor estabelece medidas

em caso de falta de informações claras no momento da contratação dos serviços.

As plataformas precisarão informar a obrigatoriedade ou não do uso de ar-

condicionado em todas as categorias disponíveis e os carros que estiverem com o

aparelho quebrado, deverão sair temporariamente de circulação até que o problema

seja resolvido.