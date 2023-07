Projeto ensina mulheres a fazerem tranças em áreas carentes de Queimados, na Baixada Fluminense

Intitulada de “Seja Luz na vida de alguém”, iniciativa tem aberto as portas no mercado de trabalho para moradores dos bairros São Simão e Caixa D’ Água

Nas tranças, está o sonho da transformação de vidas em uma das áreas mais carentes de Queimados. Desde o fim do ano passado, o projeto “Seja Luz na Vida de Alguém”, criado pela cabeleira Mara Célia Morethson, 45 anos, tem possibilitado às mulheres dos bairros São Simão e Caixa D’Água a possibilidade de terem uma renda extra e a tão sonhada vaga no mercado de trabalho.

As aulas são gratuitas e acontecem duas vezes por semana durante um mês. A primeira turma já foi formada. Mais do que a teoria, os alunos aprendem, na prática, duas técnicas de trança: Nagô, ou enraizadas, que são feitas rente à raiz e ficam rasteiras, bem presas ao couro cabeludo; e as Box Braids, em que todo o cabelo é dividido em mechas, a serem trançadas na extensão escolhida.

Moradora do bairro São Simao desde o nascimento, Mara, que além de cabeleira também atua como manicure, doméstica, acompanhante e está cursando o terceiro semestre de Assistência Social, relembra como tudo começou.

“Estava procurando um outro local para morar. Até que Deus me revelou em sonho que eu tinha que plantar o bem aonde eu morava. Dali em diante, coloquei na cabeça que não ia mais me mudar e que seria luz na vida das pessoas”, disse.

De acordo com a idealizadora do projeto, o objetivo é ampliar as atividades para outras áreas da beleza, como designer de sombracelha e alongamento de cílios, mas o projeto carece de doações para sobreviver.

“Quero plantar a semente no coração dessas meninas para que possam ter sua própria renda. Temos a necessidade de doações para ampliar as atividades. Faltam os materiais básicos, mas mesmo com o pouco já estamos conseguindo mudar muitas vidas”, destacou Morethson.

Mulheres empoderadas

Até o momento, o projeto já formou oito mulheres da comunidade, entre elas a trancista Aline Rodrigues, 34 anos e sua assistente Priscila Barbosa, 29, que fizeram parte da primeira turma.

“Fiz parte da primeira turma da Mara. Estava procurando fazer um curso que aprimorasse a técnica das tranças, pois já sabia fazer algo, mas não tudo. Comecei a trabalhar em casa e também vou nas casas das clientes. Consigo pagar minhas contas e ajudar o meu marido nas despesas de casa”, afirma Aline que está grávida do quarto filho.

Os preços dos serviços oferecidos por elas variam entre R$ 15 e R$ 220 reais de acordo com o tipo de trança escolhido pelo cliente.

“Nem sonhava em trabalhar com isso. Era dona de casa. Até que veio alguém e me deu o empurrão que eu precisava. Me formei e agora estou ajudando a Aline. Tudo mudou pra melhor”, comemora Priscila.

A sede do projeto Seja Luz na Vida de Alguém está localizado na Rua Zelina de Carvalho, 149, bairro São Simão. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (21) 97427- 0357